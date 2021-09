Betis derrota Granada em partida com quatro portugueses em campo

O Betis ganhou ontem em Granada (2-1), no duelo que fechou a 4.ª jornada da Liga espanhola, saboreando pela primeira vez um triunfo na prova, numa partida que contou com jogadores portugueses em ambos os lados.

O jovem avançado espanhol Rodri, de 21 anos, abriu o marcador em cima do intervalo (45+2 minutos), dando vantagem à formação de Sevilha, que contou com os internacionais lusos Rui Silva e William Carvalho (substituído aos 64 minutos) no onze inicial

Mas, o colombiano Luis Suárez restabeleceu a igualdade, aos 66 minutos, num embate em que o Granada contou de início com o guarda-redes Luís Maximiano - contratado no verão ao Sporting para o lugar de Rui Silva - e o central Domingos Duarte.

O golo da vitória dos visitantes, neste confronto entre andaluzes, surgiu só aos 89', numa jogada individual de Sergio Canales, que tinha entrado para o lugar de William Carvalho e correspondeu da melhor maneira à aposta do técnico chileno Manuel Pellegrini.

Com o triunfo, o primeiro ao cabo de quatro jornadas (após dois empates e uma derrota), o Betis ascendeu ao nono lugar da La Liga, com cinco pontos, enquanto o Granada continua sem vencer e está no 17.º posto, com dois.

No outro jogo do dia, o Elche somou também a primeira vitória no campeonato, passando a contar cinco pontos (10.º colocado), ao vencer por 1-0 no reduto do Getafe, penúltimo, ainda sem qualquer ponto somado.

Com o português Florentino Luís, emprestado pelo Benfica, no banco durante toda a partida, o Getafe foi derrotado com um golo solitário de Lucas Pérez, apontado aos 69 minutos, após assistência do colombiano Johan Mojica.

Real Madrid, Valencia e Atlético Madrid estão na liderança, todos com 10 pontos, seguidos por Real Sociedad (9) e Athletic Bilbau (8). Logo depois, surgem Sevilha, Barcelona e Maiorca, todos com sete pontos, mas andaluzes e catalães têm apenas três jogos disputados.