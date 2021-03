Beto, Cali Fandé e Alfa Semedo em estreia nos convocados da Guiné-Bissau

Os futebolistas Beto e Fali Candé, do Portimonense, e Alfa Semedo, emprestado pelo Benfica ao Reading, estrearam-se esta sexta-feira em convocatórias da seleção da Guiné-Bissau, para os jogos com a República do Congo e com Essuatini.

O selecionador da Guiné-Bissau, Baciro Candé, chamou 26 jogadores para os dois últimos encontros da fase de qualificação para a Taça das Nações Africanas (CAN), numa lista com sete novidades.

Além dos dois jogadores do Portimonense e de Alfa Semedo, destaque para as estreias dos guarda-redes Aristides Gomes (Sporting de Bissau) e Fernando Embadje (Portos de Bissau), do defesa Fernandy Mendy, dos escoceses do Raith Rover, e do avançado Mauro Rodrigues, dos suíços do Sion.

De regresso aos 'djurtus' estão os defesas Edigerson Gomes (HB Koge, Dinamarca) e Juary Martinho Soares (Créteil, França).

Na lista de Baciro Candé estão 10 jogadores que atuam nos campeonatos portugueses: Marcos Djoco (Juventude Évora), Nanu (FC Porto), Leonel Alves (Marinnhense), Fali Candé (Portimonense), Pelé (Rio Ave), Bura (Farense), Jaquité (Tondela), João Mário (Académica) e Beto (Portimonense).

Em 26 de março, a Guiné-Bissau joga em casa de Essuatini e quatro dias depois recebe a República do Congo, dois jogos que está obrigada a vencer para ter hipóteses de apuramento no Grupo I.

Com quatro jogos disputados, o Senegal lidera o Grupo I, com 12 pontos, mais cinco do que a República do Congo, nove do que a Guiné-Bissau e 11 do que Essuatini.