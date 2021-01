Beto e as garrafas que recebeu por causa de Messi: «Às vezes é impossível evitar o golo»

A Budweiser decidiu oferecer cervejas a todos os que sofreram golos de Messi e o português Beto teve direto a nove.





Esta quinta-feira, o guarda-redes, atualmente ao serviço do Leixões, publicou nas redes sociais imagens da sua 'coleção' de golos sofridos com a assinatura de Messi."A alegria do jogo é o golo e estou lá para os evitar ... Mas às vezes é impossível, especialmente contra o Messi. Parabéns pelos 644 golos", escreveu na publicação onde partilhou as imagens.