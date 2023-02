Bilhete de avião e golo 'no último segundo': Atsu esteve a um passo de escapar a tragédia na Turquia

Christian Atsu, antigo jogador do FC Porto, foi encontrado morto este sábado debaixo dos escombros deixados pelos sismos que abalaram a Turquia a 6 de fevereiro. No entanto, a história podia ter tido um final bem diferente, sendo que tudo dependia de um bilhete de avião... que o ganês chegou a comprar.A história em questão foi contada à Radyospor por Fatih Ilek, team manager do Hatayspor, ainda antes do corpo do ganês ter sido encontrado sem vida. "Antes dos sismos e do encontro com o Gaziantep, Atsu disse ao treinador [Volkan Demirel] que queria mais tempo de jogo. Perguntou se podia sair caso encontrasse um clube interessado", começou por explicar.E prosseguiu: "O treinador aceitou. Ele ia ter com a família, mas Demirel deu-lhe uma oportunidade na partida com o Kasimpasa e o Atsu jogou muito bem, e até marcou [o golo da vitória] no último segundo. Depois do jogo houve uma união tão grande... Ele [Atsu] tinha um bilhete de avião, mas optou por ficar porque jogou bem", explicou.Atsu, recorde-se, estava desaparecido desde o passado dia 6 de fevereiro.