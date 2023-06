Bilhetes para estreia de Messi no Inter Miami vendidos a milhares de euros no mercado negro

A transferência de Messi para o Inter Miami já começou a agitar as bilheteiras nos Estados Unidos e, segundo a 'Marca', os preços dos ingressos para o duelo entre a equipa norte-americana e o Cruz Azul, do México, já estão a ser vendidos a preços exorbitantes no mercado negro graças à... provável estreia do astro argentino.Apesar de ainda não ser oficial, a mesma fonte refere que o encontro, que será realizado no dia 21 do próximo mês e que será válido pela Leagues Cup, servirá também para Messi entrar no relvado com a camisola do seu novo clube pela primeira vez, algo que fez com que o preço dos bilhetes... disparasse. Assim, no mercado negro, essas entradas estão a variar entre os 1.319 e os 6.000 dólares, o equivalente a um intervalo entre os 1.209 e os 5.495 euros.