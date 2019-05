Bis de Hulk mantém Shanghai SIPG 'vivo' na Liga dos Campeões Asiáticos

Um bis do internacional brasileiro Hulk manteve esta terça-feira o Shanghai SIPG, de Vítor Pereira, na corrida ao apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões Asiáticos, ao empatar fora com o Kawasaki Frontale.Hulk abriu o marcador para os campeões chineses, logo aos seis minutos, mas o Kawasaki Frontale virou o marcador e deixou a equipa treinada por Vítor Pereira em maus lençóis, ainda antes de o ex-jogador do FC Porto voltar a marcar.Os japoneses tinham marcado por Leandro Damião (13 minutos) e Shogo Taniguchi (66), antes de Hulk, novamente assistido por Óscar, fazer o 2-2, aos 71 minutos, resultado que se manteve até final.O empate mantém o Shanghai SIPG na segunda posição, com mais um ponto do que o Kawasaki Frontale, e menos cinco do que os sul-coreanos do Ulsan Hyundai, já apurados para os 'oitavos' da competição, e que hoje venceram o Sydney FC (1-0).Na sexta e última jornada do grupo H, a equipa de Vítor Pereira defronta em casa com o Ulsan, enquanto o Kawasaki visita os australianos do Sydney FC.Na competição estão ainda os treinadores portugueses José Morais, dos sul-coreanos do Jeonbuk (1.º no Grupo G), Rui Vitória, nos sauditas do Al Nassr (2.º no A), Jesualdo Ferreira, no Al-Sadd (1.º no D), e Rui Faria, do Al-Duhail (2.º no C), estas últimas duas do Qatar.O Jeonbuk, que defronta fora o Beijing Guoan, pode garantir já hoje um lugar na fase seguinte.