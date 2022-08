Black Bulls vencem Liga Desportiva de Maputo no retorno ao Moçambola  

O campeão em título, Black Bulls, venceu este domingo a Liga Desportiva de Maputo, por 1-0, em jogo da sétima jornada do campeonato moçambicano de futebol.



O golo dos 'toros' foi apontado aos 23 minutos da segunda parte, na sequência de um pontapé de canto em que a bola ressalta na grande área da Liga Desportiva e o central Nene rematou sem hipóteses para o guarda-redes da equipa adversária.

A Liga Desportiva de Maputo tentou reagir por várias ocasiões, mas valeu a concentração da defensiva do Black Bulls, sob liderança do próprio autor do golo.

O campeão em título segue na quarta posição da classificação, com 12 pontos, enquanto a Liga Desportiva permanece na 10.ª, com cinco pontos.

No sábado, a União Desportiva do Songo, líder da prova (com 19 pontos), empatou 1-1 com o Costa do Sol, que segue na segunda posição, com 15 pontos. Os jogos de sábado marcaram o regresso da competição, após uma pausa de um mês no campeonato devido aos compromissos da seleção moçambicana.

Resultados da 7.ª jornada:

- Sábado, 06 ago:

Costa do Sol -- UD Songo, 1-1

Ferroviário de Nampula -- Incomáti, 2-1

- Domingo, 07 ago:

Liga Desportiva de Maputo -Black Bulls, 0-1

Ferroviário de Nacala -Ferroviário de Maputo, 0-3

Matchedje de Mucuba -- Ferroviário da Beira, 0-2

Ferroviário de Lichinga -- Vilanculos, 2-1

Classificação:

1. Songo, 19 pontos.

2. Costa do Sol, 15.

3. Ferroviário de Nampula, 14

4. Black Bulls, 12

5. Ferroviário de Maputo, 11.

6. Ferroviário de Lichinga, 11.

7. Ferroviário da Beira, 9.

8.Ferroviário de Nacala, 9.

9. Vilanculos,6

10. Liga Desportiva de Maputo, 5

11. Incomáti, 4

12. Matchedje, 1