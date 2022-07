Blatter e Platini foram absolvidos do crime de fraude

Joseph Blatter e Michel Platini foram absolvidos do crime de fraude num tribunal suíço. Os dois ex-homens fortes do futebol era suspeitos de ter feito um arranjo ilegal que permitiu a Platini receber ilegalmente dois milhões de euros, em 2011.Nessa altura, Platini era o presidente da UEFA (o organismo de gestão do futebol europeu) e vice-presidente da FIFA (o organismo de gestão do futebol mundial). Já Blatter era o presidente da FIFA. Platini tinha ambições de suceder a Blatter à frente da FIFA.Platini recebeu o montante em causa por consultoria ao primeiro mandato de Blatter como presidente da FIFA - entre 1998 e 2002. Esse pagamento acabou autorizado por Blatter em janeiro de 2011, mas não foi suficiente para evitar o fim das carreiras de ambos.Os procuradores suíços - país sede da FIFA - consideram que este pagamento foi feito "sem base legal" e que "enriqueceu ilegalmente Platini". Porém, o juiz considerou os dois homens inocentes. Platini vai agora recuperar os seus dois milhões de francos suíço (pouco mais de dois milhões de euros).