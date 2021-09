«Boa sorte na prisão! Dás-me 15 mil euros e não digo nada»: mensagem para Rúben Semedo antes de ser detido

Rúben Semedo foi ontem libertado sob uma fiança de 10 mil euros. Um desfecho que o defesa do Olympiacos e os seus advogados já esperavam, após a ausência de indícios de violação nos exames periciais feitos à alegada vítima, mas também pelas mensagens que o jogador sempre disse que o ilibavam. O internacional português, em relatos a amigos, confessou que as jovens passaram o dia seguinte à tal noite em sua casa e que até fizeram limpezas, assim como estiveram todos juntos às refeições. Segundo esses relatos, as envolvidas continuaram a enviar mensagens ao central e ao serem ignoradas começaram a ameaçá-lo com esta acusação.





Aliás, o jornal ‘News 24/7’ revelou o conteúdo de uma mensagem alegadamente recebida por Semedo, momentos antes de ser detido, de um perfil anónimo no Instagram: "Boa sorte na prisão! Dás-me 15 mil euros e eu não digo nada."Com isto em mente, na chegada ao Tribunal Central de Atenas, Rúben Semedo prestou uma curta declaração aos jornalistas, ao ser questionado se estava inocente: "Não se preocupem, amigos. Vão ver!" Depois passou duas horas e meia a ser interrogado pelo procurador responsável pelo caso. Durante as declarações, o jogador do Olympiacos pediu desculpas, informou a imprensa grega, e isso também foi tido em conta na decisão do juiz.À saída do tribunal, Semedo exibiu as mãos sem algemas e declarou: "Estou inocente!" Já a advogada mostrou-se satisfeita: "Não surgiram evidências de crime no relatório forense e nos testemunhos das jovens." *