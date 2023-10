Boateng: «Tive que dizer que o Messi era o melhor do Mundo. Foi uma das maiores mentiras da minha vida»

Em 2019, Kevin-Prince Boateng cumpriu o sonho de praticamente todos os jogadores, ao chegar a um clube como o Barcelona, na altura emprestado pelo Sassuolo. Mas para tal suceder, o médio ganês, já retirado, teve de mentir praticamente assim que se tornou jogador dos catalães. A questão era simples: segundo revelou o próprio, tinha de dizer que Leo Messi era o melhor do mundo, mesmo que, lá no fundo, achasse que esse estatuto era de Cristiano Ronaldo. Caso contrário, não jogaria..."Recordo que quando cheguei a Barcelona perguntaram-me quem era o melhor jogador do Mundo. Tive que dizer que era o Lionel Messi. Menti. Foi uma das maiores mentiras da minha vida. Normalmente digo sempre a verdade, mas menti porque era a única maneira de vestir a camisola do Barcelona. Lamento pelos adeptos do Barça, mas sempre apoiei o Real Madrid em miúdo. E amo o Cristiano Ronaldo. Mas disseram-me que tinha dizer isso, caso contrário não jogava", revelou o médio, em conversa com Rio Ferdinand no podcast VIBE.Em causa estão as declarações prestadas pelo ganês em janeiro de 2019, quando sem hesitar soltou frases que, sabe-se agora, eram apenas para agradar ao patrão e a... Messi. "Sou jogador do Barcelona e o Leo Messi é o melhor jogador deste mundo e do outro. É a verdade, mostrou-o por tudo o que ganhou nos últimos 10 anos. É uma grande honra, porque o Messi é o melhor do mundo e o Suárez o melhor avançado do mundo. Jogam de forma incrível e partilhar o relvado com eles é fantástico".Relativamente ao argentino, o antigo médio, que se retirou na época passada no Hertha Berlim, revelou como era na intimidade do balneário. "O Messi era o capitão, mas não falava muito no balneário. Falámos uma vez nos chuveiros e perguntou-me se era difícil marcar golos em Itália, pois na altura o Cristiano estava lá. Isso demonstrou a rivalidade que tinha. Disse que era mais difícil para o Ronaldo. As pessoas esquecem-se com demasiada facilidade do que fez lá", disse o ganês, que falou ainda a situação do Manchester United... sempre com CR7 presente. "O Ten Hag tem de sair do Manchester United, especialmente depois do que fez ao Cristiano Ronaldo e a todos os outros jogadores que discutiram com ele. Não tem o nível adequado para dirigir o Manchester United. Imagina a situação de teres um goleador no plantel e simplesmente o despedes. Chocares com o melhor jogador da equipa? Não pode ser, tens de ter respeito", concluiu.