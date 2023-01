Boca e Racing vão no mesmo voo para Abu Dhabi: Federação 'divide' avião para evitar confusão

Tal como a espanhola e a italiana, também a Supertaça argentina será disputada em solo árabe, no caso em Abu Dhabi. O encontro está marcado para sexta-feira, vai opor Boca Juniors e Racing Avellaneda, e vai obrigar a uma enorme operação de logística, já que implicará uma viagem com mais de 13 mil quilómetros entre Buenos Aires e os Emirados Árabes Unidos. Uma viagem que se fará com os custos totalmente suportados por parte da Federação Argentina de Futebol (AFA) e que segue um pouco a regra do comum mortal: quanto mais barato... melhor.Por isso, de forma a baixar custos, a AFA fretou um avião charter para levar as duas equipas diretamente de Buenos Aires para Abu Dhabi. As duas equipas... juntas no mesmo avião. Ora, sabendo-se da intensa rivalidade que por lá se vive, ainda mais agravada pelos recentes encontros - sempre quentinhos... -, a AFA decidiu resolver a questão de uma forma peculiar: dividiu o avião em dois.Na frente vai uma comitiva; na parte de trás irá a outra. A definição de quem fica onde foi feita num sorteio, com a premissa de que na viagem de regresso a ordem será invertida. Na viagem de Buenos Aires para Abu Dhabi, será o Racing a ir na frente, passando depois para a parte de trás na viagem de regresso.E se a viagem de ida, apesar da rivalidade, se prevê tranquila, o pior será mesmo o retorno, já que bem ao estilo argentino o jogo deve intenso e bastante rasgadinho.Note-se que pelo meio, entre Buenos Aires e Abu Dhabi, o avião irá fazer uma pequena escala em Madrid.