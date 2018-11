Boca Juniors emite comunicado e diz que não quer jogar: siga tudo ao minuto

16h24: O vice-presidente do San Lorenzo, Marcelo Tinelli, abordou a polémica nas redes sociais e explicou que não deveria haver jogo: "Com o maior respeito para com o presidente da Conmebol, quero dizer-lhe que é uma loucura jogar hoje, quando cinco horas antes há um jogador com um problema no olho numa clínica médica e outros três continuam com vómitos.16h17: As portas do Monumental já abriram e entram os primeiros adeptos. Recorde-se que a partida, como já estava previsto para ontem, só terá adeptos do River Plate.16h01: O Boca Juniors emitiu um comunicado a dar conta que solicitou à Conmebol a suspensão do jogo marcado para este domingo (20 horas, em Lisboa) com o River Plate por não estarem reunidas as condições de igualdade."O Club Atlético Boca Juniors realizou este domingo uma apresentação formal perante a Conmebol a solicitar que a final da Taça Libertadores se possa disputar em condições de igualdade, tal como acordaram os presidentes da entidade sul-americana, do Boca e do River, no acordo que assinaram sábado no Monumental", começa por referir o comunicado.O Boca Juniors acrescenta depois que - face aos atos de violência sofridos nas imediações do estádio, à magnitude e gravidade dos mesmos e às consequências geradas no plantel - "essas condições não estão asseguradas". Por isso, "solicita a suspensão do jogo", assim como "a aplicação das respectivas sanções previstas no artigo 18 do regulamento disciplinar".