Bola de Ouro: conheça o jornalista do Sri Lanka que acerta sempre ao lado

Quem votou em quem na Bola de Ouro: as curiosas (e algumas caricatas) escolhas mundo fora



Quem votou em quem na Bola de Ouro: as curiosas (e algumas caricatas) escolhas mundo fora

Ok, Sri Lanka, we need to have words. #BallonDor



Think we have a winner. Mind blowing. pic.twitter.com/cyb861C2Ei — Sport Witness (@Sport_Witness) December 3, 2019

Chama-se Hafiz Marikan, é jornalista no 'Daily News' do Sri Lanka, e acaba de se tornar destaque um pouco por todo o Mundo por ter a tendência de votar em jogadores 'inesperados' na hora de eleger os melhores do Mundo para a 'France Football'. É que, tal como vem fazendo nos últimos anos, o jornalista africano opta sempre por escolher nomes para o seu top-5 que nada têm a ver com os vencedores, naquele que parece mais um exercício de brincadeira do que de seriedade.Este ano, por exemplo, Marikan não colocou nem Lionel Messi, Virgil Van Dijk ou Cristiano Ronaldo no top-5, optando por escolher (por esta ordem) Alexander-Arnold, Aubemeyang, Griezmann, Lewandowski e Ter Stegen. Jogadores de topo, é certo, mas bem longe do estatuto do prémio que ali era atribuído, o de melhor do Mundo.Já em 2018, numa eleição ganha por Luka Modric (à frente de Ronaldo e Griezmann), o jornalista do Sri Lanka viu em Eden Hazard uma época ao nível de melhor do Mundo, isto num ano no qual acabou por colocar logo atrás RobertoFirmino, Paul Pogba, Cristiano Ronaldo e Harry Kane. Destes cinco, apenas CR7 entrou no top-3 'real', ao ser segundo.Antes, em 2017, Marikan também tinha feito das suas, já que as escolhas tinham colocado Leonardo Bonucci como melhor do Mundo, à frente de David De Gea, Radamel Falcão, Eden Hazard e Harry Kane. Nesse ano, refira-se, Ronaldo foi o melhor do Mundo, à frente de Messi e Neymar. Uma vez mais, sem qualquer jogador do pódio no seu top-5.Se a moda pega...