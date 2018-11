Bola de Ouro: Diretor da France Football confirma que já informou o vencedor

O vencedor da Bola de Ouro será anunciado ao mundo segunda-feira mas o visado já sabe que ganhou. A confirmação foi dada esta quarta-feira pelo diretor da France Football. Pascal Ferré revelou num fórum com adeptos que avisou o felizardo, como acontece todos os anos."Comunico-lhes a vitória com uma simples chamada. Os vencedores são avisados por mim", disse num fórum com os leitores da France Football.Em Espanha já se avançou o nome do eleito e os resultados da votação: Modric sucede a Cristiano Ronaldo.Segundo revelou a ‘Onda Cero’, o troféu respeitante a 2018 será entregue ao croata, que deverá relegar Cristiano para a 2ª posição. Griezmann poderá fechar o pódio do prémio da ‘France Football’.Surpreendente será provável ausência de Mbappé e Varane no lote de finalistas. A confirmarem-se os resultados, será a primeira vez em 10 anos que a vitória não vai parar a Ronaldo ou ao arquirrival Messi.