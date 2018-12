Bola de Ouro em direto: Alegada lista final já corre nas redes sociais e dá larga vantagem a Modric

Em 25.º ficam Alisson Becker, Mario Mandzukic e Jan Oblak.Diego Godin é o 28.º- A France Football já começou a divulgar a ordem dos 30 nomeados. Hugo Lloris, guarda-redes do Tottenham, e Isco, jogador do Real Madrid, terminam em 29.º ex-aequo.- Boa tarde. Damos aqui início ao acompanhamento da cerimónia de entrega da Bola de Ouro.Cristiano Ronaldo, vencedor de cinco Bolas de Ouro, não vai marcar presença na gala de hoje, por já saber que vai ficar no 2º lugar, avançou ontem a Sky Italia. O craque português de 33 anos foi a estrela da cerimónia do ano passado, ao surgir no tabuleiro inferior da Torre Eiffel a segurar a Bola de Ouro. Este ano, tal como sucedeu nos prémios ‘The Best’ e da UEFA, sabendo que não vai ganhar, a ausência é certa.Praticamente todas as projeções indicam que Luka Modric, médio do Real Madrid, vai ser o vencedor. O médio croata vai, assim, fazer o pleno no que a prémios individuais diz respeito. Já foi considerado o melhor jogador do Mundo, pela FIFA, assim como da Europa, pela UEFA. Recorde-se que Modric venceu a Liga dos Campeões pelo seu clube e foi finalista vencido no Mundial’2018, da Rússia, pela seleção da Croácia.Um forte indicador de que a Bola de Ouro deste ano vai mesmo para o médio é o facto de estar prevista a presença de figuras fortes dos merengues na cerimónia de hoje. Segundo o jornal espanhol ‘Marca’, Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, Sergio Ramos, capitão da equipa, assim como Raúl e Roberto Carlos, antigas estrelas dos blancos que formaram os tão reconhecidos Galácticos, vão estar hoje em Paris.No entanto, ainda há outros nomes em cima da mesa que podem, igualmente, receber o galardão. Os mais fortes são Varane, pois venceu a Champions e o Mundial, e Antoine Griezmann, que também se sagrou campeão do Mundo e venceu a Liga Europa.Porém, também Kyllian Mbappé é uma possibilidade, no entanto o jovem jogador gaulês, de apenas 19 anos, deve receber o Troféu Kopa, prémio que distingue o melhor jogador sub-21. Esta vai ser a primeira edição deste troféu, que vai ser votado pelos antigos vencedores da Bola de Ouro.Mas, o mais incompreensível disto tudo é o facto de o nome de Lionel Messi não ser sequer considerado ou mencionado.