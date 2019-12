Bola de Ouro: João Félix não teve qualquer voto e Ronaldo ficou a 210 pontos de Messi

Lionel Messi conquistou a sexta Bola de Ouro com apenas sete pontos de vantagem sobre o holandês Virgil van Dijk, com o português Cristiano Ronaldo a terminar no terceiro lugar, a 210 votos do rival.

De acordo com as votações publicadas esta terça-feira pela revista 'France Football', que atribui o prémio, Messi, avançado do Barcelona, que se tornou no futebolista com mais galardões, somou 686 pontos, contra 679 do defesa do Liverpool.

Van Dijk, campeão europeu ao serviço do Liverpool e finalista da Liga das Nações, foi escolhido mais vezes na primeira posição do que Messi (69 contra 61), 'reinando' na Europa e na Ásia, enquanto o argentino foi o mais escolhido na América do Sul e em África.

Cristiano Ronaldo, que tem cinco Bolas de Ouro, ficou na terceira posição, com 476 pontos, ficando no pódio pela 12.ª vez, a nona consecutiva.

Apenas mais dois futebolistas ultrapassaram a barreira dos 100 pontos, o senegalês Sadio Mané (347) e o egípcio Mohamed Salah (178), ambos avançados do Liverpool.

Bernardo Silva, avançado Manchester City, que se tornou o 11.º português a integrar o 'top-10', ficou na nona posição, com 41 pontos.

Terceiro no prémio Kopa, para melhor jogador sub-21, João Félix, que trocou o Benfica pelo Atlético Madrid, foi um dos três jogadores nomeados que não receberam qualquer voto, juntamente com o brasileiro Marquinhos (Paris Saint-Germain) e o holandês Donny van de Beek (Ajax).

O jornalista Joaquim Rita, representante português no painel de votantes, colocou Cristiano Ronaldo no primeiro lugar, seguido de Mané, Messi, Van Dijk e Bernardo Silva.





