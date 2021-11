Bola de Ouro: Messi bateu Lewandowski por 33 pontos e teve mais 435 do que Cristiano Ronaldo

O argentino Lionel Messi bateu o polaco Robert Lewandowski por 33 pontos e garantiu pela sétima vez a Bola de Ouro , prémio do 'France Football' para o melhor futebolista do ano.

Segundo a tabela revelada pela revista francesa, Messi somou um total de 613 pontos, contra os 580 de Lewandowski, avançado do Bayern Munique. O ítalo-brasileiro Jorginho, que joga no Chelsea, ficou no terceiro lugar, mas longe dos dois primeiros, somando um total de 460 pontos.

O astro argentino, que trocou no verão o Barcelona pelo Paris Saint-Germian, já tinha vencido o troféu em 2009, quando era só responsabilidade do 'France Football', em 2010, 2011, 2012 e 2015, numa associação da revista francesa à FIFA, e ainda em 2019, de novo sem a chancela da organização que superintende o futebol mundial.

O português Cristiano Ronaldo, cinco vezes vencedor da Bola de Ouro, ficou pela primeira vez desde 2010 fora do pódio do prémio da revista francesa, ao ser sexto na edição de 2021. Ronaldo, que alinha no Manchester United depois de ter saído da Juventus na última janela de transferências, chegou aos 178 pontos, ficando também atrás dos franceses Karim Benzema, quarto com 239, e N'Golo Kanté, quinto com 186.

Bruno Fernandes, do Manchester United, ficou no 21.º, em igualdade com o argentino Lautaro Martínez, conseguindo 6 pontos, enquanto Rúben Dias, do rival City, foi 26.º, com 1 ponto, em igualdade com o italiano Nicolò Barella e o espanhol Gerard Moreno.