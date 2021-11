Bola de Ouro: Nuno Mendes eleito 4º melhor jovem do Mundo

Pedri, médio do Barcelona, venceu o Troféu Kopa, que distingue o melhor jovem do Mundo, na gala da Bola de Ouro. Nuno Mendes, lateral do Paris SG - atuou metade do ano no Sporting -, ficou em quarto lugar.Jude Bellingham (B. Dortmund) e Jamal Musiala (Bayern Munique) completam o pódio. Siga a gala em direto AQUI Refira-se que este troféu é destinado a jogadores que tenham, no máximo, 21 anos. O vencedor resulta da votação de antigos vencedores da Bola de Ouro e, ao contrário do 'Golden Boy', destinado a jogadores que atuam na Europa, o Troféu Kopa abrange todo o Mundo.1º - Pedri2º - Jude Bellingham3º - Jamal Musiala5º - Mason Greenwood6º - Bukayo Saka7º - Florian Wirtz8º - Ryan Gravenberch9º - Jérémy Doku e Giovani Reyna