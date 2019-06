Bola de Ouro: Van Dijk é favorito, mas Ronaldo está em ascensão

No domingo, depois da vitória na Liga das Nações , Cristiano Ronaldo piscou o olho à conquista da Bola de Ouro , considerando que a sua temporada o coloca entre os grandes favoritos, mas as casas de apostas ainda não sentiram (totalmente) o efeito da conquista do Dragão nem daquilo que o avançado português fez ao longo dos últimos meses.Com efeito, de acordo com as odds apresentadas pelas casas de apostas que têm este mercado disponível, CR7 continua a estar bem longe do principal favorito, o holandês Virgil van Dijk, mas mesmo assim ganhou algum terreno nos últimos dias, claramente 'empurrado' pela vitória na prova da UEFA.Mas vamos aos dados: das cinco casas de apostas que têm esta opção disponível (Sky Bet, William Hill, Marathon Bet, Bet Fair e PaddyPower), todas elas colocam o holandês no topo - odds compreendidas entre ose os-, com uma curta vantagem sobre Lionel Messi, que está entre ose os. Já Ronaldo aparece no terceiro lugar na lista de preferências, mas com uma quota bem alta - dosaosAinda assim, o êxito na Liga das Nações até serviu para CR7 subir ligeiramente em praticamente todas as casas. Na Sky Bet, por exemplo, a sua odd para ganhar era dee esta segunda-feira surgiu 'cortada' na metade, para. A Marathon Bet, por exemplo, passou dosda última quinta-feira para os atuais 15,00, ao passo que a Paddy Power e Bet Fair passaram dosde há um mês para os atuaisDe notar, por fim, que Cristiano Ronaldo é o único português presente na lista de favoritos das casas de apostas, que 'esqueceram' a temporada assinada por Bernardo Silva tanto na Seleção Nacional como no Manchester City.Sky Bet - 1.67William Hill - 1.73Marathon Bet - 1.91BetFair - 1.9Paddy Power - 1.9Sky Bet - 2.2William Hill - 2.2Marathon Bet - 2BetFair - 2Paddy Power - 2Sky Bet - 13William Hill - 17Marathon Bet - 15BetFair - 15Paddy Power - 15Sky Bet - 19William Hill - 17Marathon Bet - 19BetFair - 21Paddy Power - 21Sky Bet - 26William Hill - sem oddMarathon Bet - 19BetFair - 21Paddy Power - 21Sky Bet - 26William Hill - 21Marathon Bet - 26BetFair - 26Paddy Power - 26Sky Bet - 34William Hill - 21Marathon Bet -BetFair - 41Paddy Power - 41Sky Bet - 26William Hill - 41Marathon Bet - 51BetFair - 34Paddy Power - 34