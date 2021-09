Bomba à vista no próximo verão: PSG e Real Madrid vão 'lutar' pela contratação de Haaland

O mercado de transferências fechou na maior parte dos países europeus há dias, mas já se espera que o próximo verão seja muito movimentado. Tudo porque, depois da novela em torno de Mbappé neste verão que colocou PSG e Real Madrid frente a frente, Haaland faz parte dos planos dos dois clubes, segundo o 'AS'.





O diário espanhol dá conta de que os responsáveis parisienses entraram em contacto com os agentes de Haaland e Lewandoski, com o intuito de contratar um dos dois para fazer face à saída de Mbappé para o Real Madrid, que não chegou a concretizar-se. Visto que, tanto Bayern como Dortmund, não mostraram interesse em negociar os dois avançados, o PSG não facilitou nas negociações com os merengues pelo internacional francês.Contudo, segundo a mesma fonte, no próximo verão Haaland e Lewandoski estarão no mercado e o Real Madrid entrará na corrida pelo dianteiro norueguês, mesmo que Mbappé já seja jogador do emblema da capital espanhola. É precisamente devido à eventual saída do avançado gaulês que o PSG irá tentar a contratação de Haaland, garantiu uma fonte do clube francês ao 'AS'.Os dois clubes são mesmo os principais candidatos à contratação do jogador noruguês, visto que o Manchester United avançou para a contratação de Cristiano Ronaldo, o Chelsea decidiu-se por Romelu Lukaku e o Manchester City ainda não desistiu de Harry Kane.Assim, espera-se mais uma luta entre Real Madrid e PSG no próximo verão pela contratação do avançado noruguês, de 21 anos. Há ainda a ter em conta Lewandoski, ele que termina contrato com o Bayern Munique em junho de 2023 e pode aparecer como alternativa.