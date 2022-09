O Manchester City recusou, segundo avança o 'AS' esta sexta-feira, a contratação de Neymar no último dia do mercado de transferências, depois do PSG ter oferecido o brasileiro à formação inglesa.A relação conturbada entre Neymar e Mbappé nos parisienses nos últimos tempos terá sido o principal gatilho para a decisão do PSG, mas os citizens, diz a mesma fonte, tiveram em conta "as dimensões do negócio e a tensão que poderia trazer ao balneário e ao funcionamento da equipa, apesar da qualidade do jogador".Neymar, recorde-se, tem contrato com o PSG até 2025, com mais um ano de opção. O brasileiro, de resto, continua a ser a contratação mais cara da história do futebol, desde que se mudou do Barcelona para a capital gaulesa por 222 milhões de euros, em 2017.