Borussia Dortmund contrata jovem Jude Bellingham

O Borussia Dortmund confirmou esta segunda-feira a contratação do jovem médio inglês Jude Bellingham, que representava o Birmingham City, da 2.ª liga inglesa, por cerca de 29 milhões de euros.

Jude Bellingham, de 17 anos, que se estreou na principal equipa do Birmingham City com 16 anos e 38 dias, tornou-se o jogador da sua idade mais caro da história do futebol mundial.

O jovem médio inglês segue assim os passos do avançado seu compatriota Jadon Sancho, de 20 anos, que em 2017 deixou o Manchester City para integrar o plantel do clube alemão.

O Borussia Dortmund, que terminou a Bundesliga na segunda posição, atrás do campeão Bayern Munique, assinalou a chegada do jovem inglês com um vídeo no seu sítio com os jogadores a entoarem a famosa música dos Beatles 'Hey, Jude'.