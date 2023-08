Botafogo de Bruno Lage vence na Taça Sul-Americana com penálti de Tiquinho Soares aos 90'

Foi com um golo de Tiquinho Soares, antigo jogador do FC Porto, em cima do minuto 90 que o Botafogo de Bruno Lage derrotou na madrugada desta quinta-feira os paraguaios do Guarani, por 2-1, em jogo a contar para a primeira mão da Taça Sul-Americana.

Os forasteiros entraram melhor na partida e adiantaram-se no marcador logo ao minuto 3, por intermédio do jovem médio Bernardo Farina, de apenas 20 anos. Aos 14 minutos, os paraguaios voltaram a marcar, mas o golo acabou por ser anulado pelo VAR por fora de jogo na jogada.

Ausente da equipa inicial, Tiquinho Soares foi lançado por Bruno Lage no início da segunda parte e revolucionou por completo o futebol do Botafogo. O Fogão empatou primeiro por Hugo, aos 65 minutos, e já em cima do minuto 90 confirmou a reviravolta com um penálti convertido pelo avançado brasileiro com passagem por Portugal.

Com este resultado, o Botafogo parte em vantagem para o encontro da segunda mão, que realizar-se-á na próxima quarta-feira, a partir das 23 horas, no Estádio Rogélio Livieres, em Asunción.