Brahimi entre os convocados para a seleção argelina

O futebolista do FC Porto Yacine Brahimi foi convocado pela seleção argelina para o encontro com o Togo da fase de qualificação para a Taça das Nações Africanas (CAN), anunciaram esta segunda-feira os dragões na sua página na Internet.O avançado do FC Porto está entre os escolhidos de Djamel Belmadi, que foi nomeado para o cargo em 02 de agosto, para o jogo com a seleção do Togo, em 18 de novembro, em Lomé, referente à quinta jornada do Grupo D de qualificação para a CAN2019.O jogador de 28 anos soma, até ao momento, 40 internacionalizações e 12 golos pela seleção.Ao final de quatro jornadas, a Argélia partilha a liderança do grupo com o Benim, com sete pontos, mais dois do que o Togo e mais cinco do que a Gâmbia.