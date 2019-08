Brahimi quebra o silêncio e explica saída do FC Porto para o Qatar

Um mês depois de ter sido anunciado com alguma surpresa como reforço dos qataris do Al-Rayyan, o argelino Yacine Brahimi quebrou finalmente o silêncio em relação à sua decisão de deixar a Europa para rumar ao futebol árabe, uma mudança que o ex-FC Porto explicou com a necessidade de viver algo diferente na sua vida.





"Depois do FC Porto senti necessidade de mudar, de ter algo novo na minha vida profissional e pessoal. Há algumas coisas que para mim são muito mais importantes do que outras e foi por isso mesmo que decidi vir para o Qatar. Isto sem perder o meu foco principal, que passa por ganhar. Espero conseguir fazê-lo muitas vezes pelo Al-Rayyan", disse o argelino, de 29 anos, ao site oficial do clube qatari.Chegado ao Al-Rayyan como uma estrela, Brahimi aproveitou a oportunidade para deixar uma mensagem aos adeptos. "O que posso prometer é que vou dar o máximo pela equipa e vou ajudá-los em tudo. Espero ganhar o máximo de jogos possível e, acima de tudo, todos os troféus. Vou dar o meu máximo e confio nos meus companheiros. Espero que possamos alcançar uma temporada positiva e qualificar-nos para a Liga dos Campeões", declarou.