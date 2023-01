Brasil aponta a Luis Enrique para selecionador

Luis Enrique é o mais recente nome a ser associado à sucessão de Tite no comando da seleção brasileira. De acordo com o ‘Sport’, o técnico espanhol, que deixou a seleção do seu país depois do Mundial, é visto como uma prioridade para a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que pretende revolucionar a canarinha depois da eliminação dececionante nos ‘quartos’ do certame, aos pés da Croácia. Neste sentido, Ednaldo Rodrigues, líder da CBF, tenciona quebrar a tradição de ter um treinador brasileiro à frente da seleção do país e vê em Luis Enrique um forte candidato, isto depois de ter ouvido ‘negas’ de Guardiola, Ancelotti e Mourinho.





A mesma publicação refere que alguns craques da canarinha preferem Fernando Diniz, atual técnico do Fluminense.