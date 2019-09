Brasil empata com a Colômbia no regresso de Neymar

Brasil e Colômbia, orientada por Carlos Queiroz, empataram esta madrugada (2-2), numa partida que ficou marcada não só pelo primeiro embate entre as duas seleções depois da Copa América mas também pelo regresso de Neymar à seleção e aos relvados, três meses depois de se ter lesionado no tornozelo.Num particular realizado em Miami, nos Estados Unidos, a seleção brasileira foi a equipa que inaugurou o marcador com Casemiro a cabecear a bola para o fundo da baliza de Ospina, aos 19 minutos, depois de um canto cobrado por Neymar. Poucos minutos depois, aos 25', a seleção colombiana restabeleceu a igualdade através da marcação de um penálti por parte de Muriel, depois de uma falta de Alex Sandro. Aos 34', Muriel bisou na partida colocando os cafeteros na frente do marcador, resultado esse que se manteve até ao intervalo. Depois do descanso, Neymar voltou a empatar o jogo, aos 58 minutos, depois de um passe de Dani Alves.Uribe e Luis Díaz, do FC Porto, foram titulares na seleção colombiana, tendo ambos jogado 61 minutos. Já Cristian Borja, jogador do Sporting, foi suplente não tendo somado qualquer minuto na partida.De referir que com este jogo, o treinador português Carlos Queiroz entrou num lote restrito de 10 selecionadores com 200 jogos no comando de seleções nacionais.