Brasil-Senegal em Alvalade já levou à venda de 12 mil bilhetes

O Estádio José Alvalade vai receber na próxima terça-feira (dia 20 de junho) um encontro particular entre as seleções do Brasil e Senegal, sendo que o público já poderá garantir bilhetes para este duelo. De acordo com informações publicadas pelo Sporting, em nota no seu site, os ingressos estão disponíveis a partir do custo unitário de 20€ e devem ser adquiridos única e exclusivamente através do seguinte link: cbf.bymeoblueticket.pt





Certo é que desde ontem já foram vendidos cerca de 12 mil bilhetes por parte da organização, um número que certamente irá aumentar consoante a procura nos próximos dias. Segundo as informações disponibilizadas pelo Sporting, também estarão disponíveis ingressos para o particular com hospitalidade e sectores corporate com diferentes serviços de comida e bebida, uma situação cujos preços variam entre 95 euros e 300 euros.O Brasil, recorde-se, ainda segue em busca de um novo selecionador que suceda a Tite, que disse adeus à Canarinha em dezembro do ano passado, após a eliminação do Mundial'2022, no Qatar. Antes de enfrentar o Senegal, o Brasil tem ainda agendado um particular frente à seleção da Guiné-Bissau, o qual irá decorrer no sábado, a partir das 20h30, em Barcelona, no Estádio RCDE.