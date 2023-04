Brasileiros dizem que Al Nassr de Cristiano Ronaldo quer Jorge Jesus

Cristiano Ronaldo já trabalha sob as ordens do novo treinador



Apesar de ter efetivado o croata Dinko Jelicic como novo treinador para suceder a Rudi García, o Al Nassr está no mercado à procura de um grande nome para assumir o comando da equipa e a imprensa brasileira adianta que um dos nomes na mira dos sauditas é Jorge Jesus. A informação é adiantada pelo Globoesporte, que cita jornais árabes e também fontes próprias.Jorge Jesus, refira-se, tem contrato com o Fenerbahçe até final da temporada, tendo nos últimos dias sido fortemente apontado a um regresso aos brasileiros do Flamengo. No ano passado tinha também sido veiculado como possível técnico do mesmo Al Nassr, algo que agora volta a suceder. Caso se confirme a mudança, JJ passaria a ser treinador de Cristiano Ronaldo e volta a um país onde já esteve, ainda que na altura ao comando do Al Hilal.