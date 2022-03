Jogadores brasileiros do Zorya ainda não conseguiram deixar a Ucrânia: «Estamos exaustos»

A caminhada dos jogadores brasileiros do Zorya para a Polónia: «O meu filho chora de frio e não sabemos o que fazer» A caminhada dos jogadores brasileiros do Zorya para a Polónia: «O meu filho chora de frio e não sabemos o que fazer»

A carregar o vídeo ...

Os futebolistas brasileiros do Zorya que há dias tentam deixar a Ucrânia ainda não conseguiram sair do país. Depois de terem percorrido muitos quilómetros a pé, Guilherme Smith, Cristian Fagundes, Juninho, a mulher deste último, Vitória Magalhães, e o filho Benjamim, de quatro anos, estão em Lviv, à espera de indicações da embaixada brasileira.O grupo saiu do hotel rumo à estação de comboios duas vezes, na tentativa de embarcar para a Polónia, mas em ambas as ocasiões as ligações foram canceladas.Os brasileiros, que deixaram Zaporizhia numa viagem de comboio de de mais de 16 horas até Lviv, entre sexta e sábado, percorreram cerca de 50 quilómetros a pé durante mais de 10 horas mas foram barrados nas proximidades da fronteira com a Polónia, pelo voltaram a Lviv, onde estão hospedados."Infelizmente não conseguimos pois os comboios foram cancelados e voltámos ao hotel. Vamos descansar a amanhã tentaremos novamente. Estamos exaustos mas não desistimos", escreveu nas redes sociais Vitória Magalhães.