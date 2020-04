Bravo lembra penáltis defendidos contra Portugal e lança 'provocação' a Ronaldo

A publicação já tem alguns dias, mas passou totalmente em claro por este lado do Atlântico. Nas redes sociais, no dia do seu aniversário, Claudio Bravo foi brindado com várias publicações a destacar os seus feitos na baliza da seleção chilena, uma delas relativa às meias-finais da Taça das Confederações de 2017, quando no desempate por penáltis defendeu todas as cobranças da Seleção Nacional.





ya les contaré completa la historia del sorteo antes del los penales y porque arrancamos la definición nosotros. Había un jugador rival que quería terminar la tanda y llevarse la gloria

Bello recuerdo https://t.co/mJJ4VZmF0P — Claudio Bravo Muñoz (@C1audioBravo) April 13, 2020

Ora, em resposta a essa publicação, feita pela ESPN Chile, o guarda-redes do Manchester City lançou uma pequena provocação a Cristiano Ronaldo, lembrando o jogador que queria nesse desempate ser o último a marcar para "levar com ele a glória". "Já vos contarei a história completa do sorteio prévio aos penáltis e por que fomos nós os primeiros a cobrar. Havia um jogador rival que queria terminar o desempate e levar com ele a glória. Boas recordações", escreveu o guarda-redes chileno, numa clara alusão à habitual preferência de CR7 em ser o último a cobrar nos desempates.Nessa meia-final, recorde-se, Portugal perdeu por 3-0 nos penáltis, com Bravo a defender as três cobranças lusas, apontadas por Quaresma, Moutinho e Nani. Ronaldo estava guardado para o final, mas desta feita acabou por nem sequer ser chamado à marca dos onze metros.