Bravos do Maquis vencem e reforçam terceira posição no Girabola

O Bravos do Maquis do Moxico reforçou este domingo a terceira posição do campeonato angolano, com 35 pontos, ao vencer o Santa Rita de Cássia, por 1-0, em jogo da 19ª jornada da prova.

Germano foi o autor do golo dos maquizardes do leste de Angola, que determinou o resultado do encontro.

Na província do Huambo, sul de Angola, o Recreativo da Caála travou a marcha vitoriosa do Interclube, treinado pelo português Ivo Campos, ao vencer por 1-0, com golo de Macussa.

Com este resultado o Recreativo da Caála ascendeu à nona posição, com 21 pontos.

David Dias, treinador da Caála, felicitou a equipa pela vitória e garantiu "mais trabalho", enquanto Ivo Campos, que vinha de três vitórias consecutivas, admitiu que a sua equipa "poderia ter feito mais", aplaudindo, no entanto, o adversário pelo triunfo.

Também hoje, a Académica do Lobito venceu o Progresso do Sambizanga por 1-0 e subiu à quarta posição, enquanto, em Benguela, o Williet recebeu e venceu o Sporting de Cabinda por 2-1.

O 1º de Agosto, tetracampeão em título, lidera o campeonato com 41 pontos.

Na liderança dos melhores marcadores do Girabola estão os avançados Tony, do Petro de Luanda, e Mabululu, do 1º de Agosto, ambos com 11 golos apontados, seguidos de Jó Paciência, do Sporting de Cabinda, com oito.

Jogos da 19ª jornada:

- Sábado, 08 fev:

Ferrovia do Huambo - 1º de Agosto, 1-1.

Sagrada Esperança - Petro de Luanda, 0-0.

Desportivo da Huíla - Recreativo do Libolo, 3-1.

- Domingo, 09 fev:

Recreativo da Caála - Interclube, 1-0.

Santa Rita de Cássia - Bravos do Maquis, 0-1.

Progresso do Sambizanga - Académica do Lobito, 0-1.

Williet de Benguela - Sporting de Cabinda, 2-1.

Cuando-Cubango FC (folga)

Classificação:

1. 1.º de Agosto, 41 pontos ( menos dois jogos).

2. Petro de Luanda, 40 pontos (menos dois jogos).

3. Bravos do Maquis, 35.

4. Académica do Lobito, 31.

5. Recreativo do Libolo, 31.

6. Interclube, 29.

7. Williet de Benguela, 28.

8. Desportivo da Huíla, 27 (menos dois jogos).

9. Recreativo da Caála, 21.

10. Sagrada Esperança, 21 (menos um jogo).

11. Sporting de Cabinda, 18.

12. Cuando-Cubango FC, 18.

13. Ferroviário do Huambo, 16.

14. Progresso do Sambizanga, 15 (menos um jogo).

15. Santa Rita de Cássia FC, 12.

16. 1º de Maio de Benguela, 0 (desclassificado).