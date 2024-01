Brendan Rodgers "deliciado" com Paulo Bernardo: «Dá para ver que está a crescer e evoluir»

Depois de ter brilhado diante do Rangers no sábado , ao abrir o marcador no sempre intenso dérbi de Glasgow, Paulo Bernardo voltou esta terça-feira a destacar-se, agora com duas assistências no triunfo do Celtic perante o St. Mirren (por 3-0), e no final mereceu rasgados elogios do técnico Brendan Rodgers."Tem tudo a ver com paciência. Por vezes os grandes clubes não têm paciência com os jovens jogadores. Dá para ver que está a crescer e evoluir. Quando tens jovens é isso que normalmente acontece se eles tiverem a mentalidade e atitude corretas. Entrou nos últimos jogos, criou e marcou golos. Além disso começou a meter o pé, é um jogador decidido. Estou absolutamente deliciado, agora tem tudo a ver com consistência", declarou o técnico dos católicos de Glasgow.Paulo Bernardo está cedido até final da temporada ao Celtic, tendo o clube escocês opção de compra do passe no final do empréstimo.