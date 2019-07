Bronca: entrevista de Neymar a estação brasileira foi roubada

Parece mentira, mas é mesmo verdade: roubaram uma entrevista de Neymar. A 'confusão' explica-se desta forma: o UOL Esporte, meio de comunicação encarregue da transmissão através da cadeia de televisão Band, informou esta segunda-feira que a equipa do programa "Aqui na Band" diz ter sido roubada neste fim de semana, após um evento do Instituto Neymar Jr, que aconteceu na Praia Grande. A emissora esteve no local para gravar uma entrevista exclusiva com o jogador do PSG, que deveria ir para o ar hoje, mas depois da filmagem, os jornalistas verificaram que todo o material tinha sido furtado de dentro do carro de reportagem. O programa já tinha feito uma entrevista com Neymar na quinta-feira, dia 11, mas, no sábado gravou uma nova conversa com o jogador do PSG."Foi um cartão de memória que eles levaram. Gravámos, gravámos com o diretor do instituto e especialmente com o Neymar na entrevista exclusiva. Tem informações importantes, sobre o futuro ele quis desconversar. Temos a esperança de recuperar e exibir na íntegra essa entrevista", afirmou o repórter João Paulo Vergueiro, do programa 'Aqui na Band'.Facto é que uma das condições impostas pelo internacional brasileiro para conceder a entrevista era não lhe serem feitas perguntas sobre as suas questões com a justiça nem sobre o futuro desportivo.