Bruma precisou de apenas 13 minutos para marcar na goleada do PSV sobre o Groningen

O internacional português Bruma fechou a goleada do PSV sobre o Groningen, por 5-2, num jogo da terceira jornada da Liga holandesa, que permitiu à formação de Eindhoven isolar-se provisoriamente na liderança.

O extremo luso começou a partida no banco de suplentes e foi lançado aos 83 minutos, para o lugar de Eren Zahavi, fixando o resultado aos 90'+6, já depois de ter visto um golo ser-lhe anulado, por fora de jogo, aos 87.

Até então, Cody Gakpo, aos sete minutos, Mo El Hankouri, aos 27, na própria baliza, André Ramalho, aos 45+6, e Zahavi, aos 56, tinham assinado os golos do PSV, que chegou a estar em desvantagem, face ao bis do belga Cyril Ngonge, aos 15 e 18 minutos.

Poucos dias depois de ter sido eliminado pelo Benfica no play-off da Liga dos Campeões, o PSV somou a terceira vitória no mesmo número de jornadas da Eredivisie e assumiu provisoriamente a liderança isolada, com nove pontos, mais três do que Feyenoord e Heerenveen, que jogam no domingo.