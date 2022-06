Bruma vai ser reforço de Jorge Jesus no Fenerbahçe

As negociações entre holandeses e turcos duraram várias semanas e acabaram por ser desbloqueadas por Catió Baldé, agente do jogador, de 27 anos, que se deslocou à Holanda na segunda-feira.Bruma parte amanhã para a capital turca para aterrar num país e num campeonato que bem conhece e onde já jogou durante três épocas (2013/14, 2014/15 e 2016/17).O jogador formado no Sporting pertencia aos quadros do PSV desde 2019. Na Holanda apontou 15 golos em 77 encontros oficiais.