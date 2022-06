Bruno Alves anuncia fim da carreira: «Jornada que termina mas outras oportunidades vão surgir»

View this post on Instagram A post shared by Bruno Alves Regufe Eduardo (@brunoralves2oficiall)

Bruno Alves anunciou o fim da carreira, aos 40 anos. O central, que esta temporada representou os gregos do Apollon Smyrnis, coloca assim um ponto final num trajeto que começou, a nível sénior, em 1999, no FC Porto, e onde representou também Farense, V. Guimarães, AEK Atenas, Zenit, Fenerbahçe, Cagliari, Rangers e Parma."Hoje comunico que termino a minha carreira de jogador futebol, sendo grato por tudo e a todos os clubes, dirigentes, treinadores e pessoas que estiveram envolvidos na minha vida desportiva. Obrigado, minha família e amigos por todo o apoio em todos os momentos. Jornada que termina mas outras oportunidades vão surgir, até breve. OBRIGADO", escreveu o defesa nas redes sociais.Bruno Alves conta ainda com 96 internacionalizações, onde apontou 11 golos, ajudando à conquista do Euro'2016.