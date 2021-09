Bruno Alves apontado a clube grego

O defesa central Bruno Alves pode estar muito próximo de rumar aos gregos do Apollon Smyrnis. De acordo com a imprensa grega, o jogador de 39 anos é esperado no clube ainda esta noite e deverá assinar com o conjunto helénico durante uma temporada.





Recorde-se que, quando pouco tempo depois de assinar com o Famalicão optou por rescindir, após problemas com o treinador Ivo Vieira. Assim, o internacional português deverá assinar a custo zero.