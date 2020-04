Bruno Fernandes anseia pelo regresso de Pogba

Bruno Fernandes tem sido destaque no Manchester United esta temporada e mal pode esperar por fazer dupla no meio-campo com Paul Pogba, que esteve três meses de fora devido a uma lesão no tornozelo direito. Em entrevista ao site oficial do clube, o médio, de 25 anos, reconheceu o valor do companheiro de equipa, deixando rasgados elogios ao francês.





"Os adeptos esperam de Pogba o mesmo que os da Juventus esperam de Cristiano Ronaldo ou os do Barcelona esperam de Lionel Messi. Todos esperam muito dele, porque conhecem as suas qualidades. Mas a equipa tem grande confiança nele. O Pogba voltou a treinar com a equipa antes da paragem e será importante para nós", destacou o internacional português, antes de perspetivar uma possível dupla no meio-campo do United: "Estou muito, muito animado com a possibilidade jogar ao lado de Pogba. Temos muitos jogadores de qualidade no meio-campo. Obviamente que Pogba está lesionado há muito tempo, mas toda a gente conhece as suas qualidades."Além disso, Bruno recordou os momentos em que defrontou Pogba, mas numa partida da liga italiana. "Conheço Pogba, lembro-me dele quando jogava na Juventus, porque joguei contra ele em Itália. Podem acreditar que é realmente difícil jogar contra ele, porque tem poder físico e técnica. É difícil encontrar um jogador como Pogba, que é grande, forte e técnico. Espero que regresse em breve", destacou.De resto, o ex-Sporting considera injustas as críticas de alguns adeptos para com o médio francês, de 27 anos. "No futebol as pessoas esquecem a tua qualidade quando fazes um erro. Podes realizar 34 jogos bons e depois assinares uma má exibição, que as pessoas não esquecem esse jogo. Pogba vem de um mau momento, a expetativas sobre ele são elevadas, porque ele é um jogador de eleição", conclui.