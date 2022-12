Bruno Fernandes entre os nomeados para Melhor Jogador do Ano pela IFFHS

O internacional português Bruno Fernandes está entre os nomeados pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS) para Melhor Jogador do Ano, com o médio do Manchester United a ser o único representante luso na lista com 20 possíveis vencedores da distinção que foi conquistada nos dois últimos anos por Robert Lewandowski.

O centro-campista surge ainda entre os nomeados para o prémio de Melhor Playmaker do Mundo de 2022, numa lista em que surge acompanhado pelo compatriota Bernardo Silva, do Manchester City.

Recorde-se ainda que António Silva (Benfica) e Nuno Mendes (PSG) estão entre os candidatos a vencer o prémio de Melhor Jogador Jovem do Mundo 2022, com Diogo Costa (FC Porto) a surgir entre os candidatos a receber a distinção de Melhor Guarda-redes do Mundo 2022 pela IFFHS.



Todos os candidatos a Melhor Jogador do Ano pela IFFHS:

Mbappé França Paris SG Griezmann França Atlético Madrid Giroud França Milan Benzema França Real Madrid Modric Croácia Real Madrid Brozovic Croácia Inter Milão Phil Foden Inglaterra Manchester City Harry Kane Inglaterra Tottenham BRUNO FERNANDES PORTUGAL MANCHESTER UNITED De Bruyne Bélgica Manchester City