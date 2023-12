Bruno Fernandes foi o jogador mais pesquisado este ano... na Nigéria

A 'FBref' divulgou um estudo que mostra quais os jogadores mais pesquisados em 2023 em mais de 30 países à volta do mundo, numa lista dominada, curiosamente, por Lionel Messi e... Moisés Caicedo.O astro argentino surge como o mais pesquisado em 13 países, entre os quais Holanda, Suécia, Itália, Alemanha ou África do Sul, além da Argentina. Já Moisés Caicedo, que protagonizou uma das 'novelas' mais prolongadas no mercado de verão - mudou-se do Brighton para o Chelsea -, lidera a lista em Inglaterra, Irlanda do Norte, País de Gales, Irlanda e Escócia.O ranking inclui ainda dois jogadores portugueses. Cristiano Ronaldo foi o mais pesquisado no nosso país, ao passo que Bruno Fernandes foi o número um... na Nigéria, onde existe uma grande comunidade de adeptos do Manchester United, equipa onde atua o médio internacional pela equipa das quinas.A título de curiosidade, Kevin De Bruyne foi o mais pesquisado no Chile e Guti, antigo médio do Real Madrid, na Colômbia.MessiMoisés CaicedoBruno FernandesCristiano RonaldoHaalandOnanaMbappéSzoboszlaiDe BruyneNeymarHojlundMitomaGutiLuis SuárezModricSam KerrVini Jr.LewandowskiSonSantiago Giménez