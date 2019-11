Bruno Fernandes nomeado para equipa do ano da UEFA ao lado de Ronaldo e Bernardo Silva

Os jogadores portugueses Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva e Bruno Fernandes estão entre os 50 nomeados para a equipa do ano da UEFA de 2019, cuja votação arrancou esta terça-feira na Internet.

Bruno Fernandes, capitão do Sporting e médio mais goleador da Europa em 2018/19, com 32 golos, é o único representante da Liga portuguesa, enquanto Cristiano Ronaldo concorre à 14.ª presença na equipa do ano, agora ao serviço da octocampeã italiana Juventus, detendo já o recorde nesta distinção.

Bernardo Silva, campeão inglês pelo Manchester City, é o outro português nomeado, numa lista que inclui ainda três antigos jogadores do Benfica, os guarda-redes Ederson (Manchester City) e Oblak (Atlético de Madrid) e o extremo Di María (Paris Saint-Germain).

Ronaldo é nomeado pelo 16.º ano consecutivo, um recorde, e apresenta-se este ano como o mais velho dos nomeados, com 34 anos, enquanto Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) é o mais novo, aos 20.

Lionel Messi procura a 11.ª presença no onze ideal para os adeptos, enquanto Sergio Ramos busca a nona, numa lista dominada pelo campeão europeu, o Liverpool, com 10 nomeados, incluindo o Jogador do Ano UEFA Virgil van Dijk.

Quase metade dos nomeados são estreantes (24), com um total de 14 clubes e 21 países representados, numa lista em que a Liga inglesa tem 25 nomeados.

Em comunicado, a UEFA anuncia que a equipa definida pelos adeptos tem votação aberta até dia 9 de janeiro, altura em que será revelado o onze do ano, com os 50 escolhidos pelos desempenhos entre janeiro e dezembro de 2019.

Segundo o organismo de cúpula do futebol europeu, "prestações nas competições UEFA [Liga dos Campeões e Liga Europa, além da Liga das Nações e a qualificação para o Euro2020] têm maior peso na avaliação".