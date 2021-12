Bruno Lage após a derrota com o Liverpool: «Os jogadores fizeram tudo o que pedi»

O Wolverhampton perdeu este sábado três jogos depois, diante do todo-poderoso Liverpool (0-1) , e no fim Bruno Lage mostrou-se feliz pelo desempenho dos lobos, mesmo com o triunfo alcançado tardiamente pelos reds."Os meus jogadores fizeram tudo o que eu lhes pedi. O plano era tentar criar problemas ao Liverpool, uma das melhores equipas do campeonato e no Mundo, com grandes jogadores e um grande treinador. Criámos muitos problemas e os três homens da frente fizeram um trabalho fantástico. Perdemos uma bola e cinco segundo depois eles marcam um golo", reiterou o técnico português após o fim do encontro, atualmente no oitavo posto da Premier League.O golo consentido tardiamente (90'+4) foi algo sobre o qual Lage também se debruçou mas sem grandes lamentos. "Aconteceu-nos duas vezes, contra o Leeds [ficou 1-1] e hoje. Estamo desapontados mas isto é o futebol, temos de seguir em frente e recuperar, agora vem aí o Manchester City. Estivemos em jogo mas falhámos duas ou três ocasiões para marcar", lamento o técnico de uma equipa que nos últimos cinco encontros apenas apontou um golo.