Notícia Record: Bruno Lage nas prioridades do Al Nassr de Cristiano Ronaldo

Bruno Lage está na lista de prioridades do Al Nassr para a sucessão a Rudi Garcia. O técnico, de 46 anos, foi alvo de uma sondagem nos últimos dias e mantém em aberto o cenário de poder assumir um projeto de relevo na Arábia Saudita, nomeadamente pela presença de Cristiano Ronaldo no plantel.A saída do técnico francês permitiu a ascensão de Dinko Jelicic, que era responsável pela equipa de sub-19 do Al Nassr, mas o clube continua a trabalhar no sentido de assegurar um timoneiro de primeira linha, se não for antes, para a próxima temporada.dos sauditas se ficar livre do Fenerbahçe e não assinar pelo Flamengo, que pretende concretizar o regresso ao Ninho do Urubu apesar das elevadas pretensões financeiras.Bruno Lage, por sua vez, está livre de compromissos desde que deixou o Wolverhampton, em outubro, mas depois de trabalhar na Premier League sente estar mais próximo de dar continuidade à sua carreira num dos principais campeonatos europeus. Pelo que uma realidade emergente, como a da Arábia Saudita, terá de ser alvo de ponderação cuidada caso se materialize uma proposta concreta.Uma postura transportada igualmente para a reação a contactos realizados em nome do Flamengo para avaliar a disponibilidade de Bruno Lage, dado ter o seu nome inserido numa lista alargada de possibilidades para preencher a vaga deixada em aberto por Vítor Pereira.A cautela extrema com que Lage pretende gerir o próximo passo do seu percurso como treinador levou-o, inclusivamente, a rejeitar uma nova investida do Nottingham Forest na altura da recente paragem para as seleções.O emblema inglês luta desesperadamente pela permanência na Premier League e o seu proprietário, Evangelos Marinakis, pensou no português para consolidar uma subida na tabela. Entre os prós e os contras, venceram os segundos, pelo que Steve Cooper acabou por se manter ao leme.