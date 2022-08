Bruno Martins Indi: «Temos de mostrar outra vez quem somos»

Apesar do triunfo porna primeira mão do playoff da Liga Conferência, o AZ Alkmaar prepara a partida desta quinta-feira, em Barcelos, com todo o cuidado, tal como explicou Bruno Martins Indi."Estamos com um espírito positivo, pessoalmente também estou feliz por poder voltar ao país onde nasci. Eliminatória fechada? Não vemos as coisas dessa forma porque no jogo de lá houve 70 minutos em que o resultado esteve 1-0. No entanto, 4-0 é uma vantagem importante. Estamos focados e temos de mostrar outra vez quem somos, até por respeito ao Gil Vicente. No jogo de lá, eles tiveram de procurar o golo depois do 1-0, mas nós estávamos bem fisicamente. Penso que isso fez a diferença", referiu.Nascido em Portugal e com uma passagem pelo FC Porto, o defesa-central continua bastante atento ao que se passa em território luso: "O futebol português tem sempre bons jogadores e, de forma natural, continuo a acompanhar. Olho mais para o FC Porto e fico muito feliz por eles terem sido campeões".