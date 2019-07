BT Sport fez previsão da próxima época e... não foi 'simpática' para os portugueses

Em tempo de pré-temporada é hora de fazer todo o tipo de previsões para quando a bola rolar a sério, mas aquilo que a BT Sport lançou esta quarta-feira é algo nunca visto. Utilizando dados estatísticos da Opta, Google e Squawka, a estação televisiva britânica decidiu fazer uma previsão daquilo que sucederá na Premier League , apresentando pontos finais, melhores marcadores e assistentes, e também do destino dos ingleses nas provas europeias.Ora, neste último ponto as previsões não são muito abonatórias para as formações portuguesas, com especial destaque para o Benfica, que segundo esta previsão irá terminar a fase de grupos da Liga dos Campeões no último posto (uma suposição lógica perante a sua ausência nas fases a eliminar tanto da Champions como da Liga Europa). Mais sorte têm Sporting e FC Porto, que conseguem chegar às rondas a eliminar da Liga Europa, ainda que tenham ficado cedo pelo caminho.Os dragões são vistos, ainda assim, como a equipa capaz de fazer melhor campanha entre as representantes lusas, ao chegar aos 'quartos' depois de afastaram o Lille (7-3) e o LASK (4-1). Acabariam por cair aos pés do Manchester United, por 5-3. Já os leões conseguem atingir os oitavos-de-final, onde perderiam diante do Nápoles, por 6-4. Antes, nos 16-avos-de-final, o clube de Alvalade superara o BATE.Quanto aos vencedores finais, a Liga dos Campeões irá para o Real Madrid, depois de uma vitória na final sobre o Bayern Munique, ao passo que a Liga Europa, segundo esta previsão, irá para a sala de troféus do Tottenham, após triunfo por 1-0 numa decisão inglesa frente ao Manchester United.Oitavos-de-finalReal Madrid-Manchester City, 7-5Borussia Dortmund-Chelsea, 1-2Barcelona-Inter Milão, 3-1Liverpool-Salzburgo, 4-3Bayern Munique-Atlético Madrid, 3-1PSG-Shakhtar, 3-2Juventus-Valencia, 5-3*Lyon-Atalanta, 2-2Quartos-de-finalReal Madrid-Chelsea, 4-2Barcelona-Liverpool, 2-0Bayern Munique-PSG, 3-2Juventus-Lyon, 2-1Meias-finaisReal Madrid-Barcelona, 5-2Bayern Munique-Juventus, 3-0FinalReal Madrid-Bayern Munique, 3-2