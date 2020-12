Budweiser oferece cervejas a todos os que sofreram golos de Messi: Beto tem nove à sua espera

Em jeito de celebração pelos 644 golos que colocaram Leo Messi como o jogador mais goleador por um só clube na história, a cervejeira Budweiser criou uma coleção especial de garrafas personalizadas para enviar a todos os guardiões que foram buscar ao fundo das balizas os remates do argentino.





Ora, a lista tem 160 guarda-redes, há alguns que levarão para casa um pack completo e outros que ficarão com alguns números de recordação. É o caso do sportinguista Antonio Adán, que por sete ocasiões sofreu golos do avançado argentino, tanto ao serviço do Betis como do Real Madrid. Adán não será o único com ligações ao Sporting a receber uma garrafa, já que Rui Patrício - por ter sofrido um golo no 5-2 aplicado pelos catalães ao leão em 2008/09 - também entra nas contas, tal como Beto, atual guarda-redes do Leixões, que na sua passagem pelo Sevilha sofreu 9 tentos do argentino.Mas a verdade é que tanto Beto, Adán e Rui Patrício não serão os que mais vezes aparecem nesta lista... O grande 'campeão' é mesmo Diego Alves, guarda-redes do Flamego, que sofreu 21 golos do argentino, logo seguido por Gorka Iraizoz (18), Andrés Fernández, Iker Casillas (17) e Diego López (14).