Buffon confessa depressão e ataque de pânico na Juventus: «Tudo parou de fazer sentido»

O veterano Gianluigi Buffon confessa que nem sempre a sua carreira correu de feição, admitindo ter sofrido uma depressão quando representava a Juventus.Em entrevista à 'Vanity Fair', o guarda-redes do PSG recordou momentos difíceis: "Durante alguns meses, tudo parou de fazer sentido, parecia todos perguntavam pelo Buffon mas ninguém queria saber do Gianluigi, foi uma época muito difícil", confessou."Tinha 25 anos e estava no ponto mais alto da minha carreira, mas um dia antes de uma partida na Serie A, fui ter com Ivano Bordon, treinador dos guarda-redes, e disse-lhe: 'Ivano, pede a Chimenti que aqueça e jogue. Não me sinto capaz de o fazer.' Tinha sofrido um ataque de pânico", lembrou.Buffon explicou ainda como conseguiu ultrapassar essa fase menos boa: "Tive a capacidade de perceber que estava numa encruzilhada entre desistir ou lidar com uma fraqueza que todos temos. Nunca tive medo de mostrar as minhas emoções, de chorar. Não devemos ter vergonha de o fazer".