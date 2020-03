Bulgária: adeptos do Levski Sofia compraram bilhetes virtuais para ajudar clube financeiramente

Com os campeonatos parados, são vários os clubes que já fazem contas à vida quanto aos efeitos desta interrupção, especialmente porque sem as verbas que normalmente encaixam, nomeadamente de bilheteira ou transmissões televisivas, muitos correm o risco de entrar em colapso financeiro.





Para ajudar a combater essa possibilidade, o Levski Sofia decidiu procurar a ajuda dos seus adeptos, lançando uma campanha na qual vendia bilhetes virtuais para o encontro que supostamente se realizaria este sábado diante do Ludogorets. A iniciativa resultaria num sucesso, com mais de 10 mil ingressos (por 5 euros cada, para um total angariado de 54.490 euros) a serem adquiridos pelos adeptos, num gesto que demonstrou acima de tudo amor pelo clube e que, muito provavelmente, poderá ser seguida por outros clubes no futuro.