Bulgária: Beroe rescinde com Ruca que é agora um jogador livre

O Beroe rescindiu contrato com Ruca que passou agora a ser um futebolista livre para assinar. O emblema búlgaro, atualmente no 11º posto do campeonato, atravessa problemas financeiros e optou por dispensar os jogadores estrangeiros da equipa.O lateral-esquerdo português, de 32 anos, estava desde o início da temporada no Beroe, depois de na temporada transata ter alinhado pelo Penafiel.Ruca conta também passagens por Feirense, Mafra, Alki Oroklini, Tondela, V. Setúbal, Mirandela, Oliveira de Frades e Vilaverdense.